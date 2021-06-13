Сотрудник Пентагона попался на многомиллионной афере с несуществующими курсантами

Вашингтон, 13 июня. Полиция задержала сотрудника Пентагона Рэндольфа Стэнли по подозрению в мошенничестве на сумму в размере более шести миллионов долларов.

По данным следствия, задержанный собрал 6,2 миллиона долларов федеральной помощи для несуществующих студентов и курсантов.

Стэнли работал в Аудиторском агентстве по оборонным контрактам (DCAA), которое входит в структуру Пентагона. В период с 2005 по 2021 год он подавал заявки на получение правительственной помощи для фальшивых курсантов. Прокуратура сообщила, что помощь в размере 6,7 миллиона долларов была направлена в восемь учебных заведений, которые вычли плату за обучение и перечислили 6,2 миллиона долларов на счета несуществующих студентов и курсантов, которые в действительности принадлежали Рэндольфу Стэнли. Так, в течение более 15 лет в США работала схема, которую можно условно назвать «мертвые души по-американски».

Ранее стало известно, что испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершились полным провалом. При этом в апреле 2021 года ВВС США неудачей завершились испытания новейшей американской гиперзвуковой ракеты, созданной в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon.