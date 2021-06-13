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Мосбиржа не станет менять распорядок торгов на следующей неделе

Экономика
Мосбиржа не станет менять распорядок торгов на следующей неделе
wikipedia.org  /  Fitiss / CC3

Москва, 13 июня. Работа Московской биржи с 14 по 18 июня 2021 года будет осуществляться в стандартном режиме. Объявленные в Москве выходные не распространяются на торговую площадку.

На рынках валюты и драгметаллов 14 июня торги будут проводиться по всем инструментам. Исключение составляют сделки с датой исполнения обязательств в день заключения и сделки своп, исполнение обязательств по первым частям которых производится в день заключения, говорится на сайте Мосбиржи.

Также на фондовом рынке в режимах «Т+» и «Репо с центральным контрагентом (ЦК)» и на рынке депозитов не будут осуществляться расчеты по сделкам в зарубежной валюте. Валютные расчеты на фондовом рынке в режимах торгов без ЦК и на кредитном рынке будут проводиться в стандартном режиме.

Власти Москвы ранее объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня. Такое решение обусловлено вспышкой заболевания COVID-19 в столице.

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