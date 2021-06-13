Индонезия оснащает российские истребители Су-30 бомбами собственного производства

Джакарта, 13 июня. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Индонезии освоили выпуск авиабомб для их установки на истребители Су-30 российского производства.

Представители компании PT Dahana заявили, что способны производить до трех тысяч бомб P-100L, P-250L и P-500L ежегодно. Данные боеприпасы обладают большой разрушительной силой и могут поражать как укрепленные объекты, так и движущиеся цели. Эти бомбы обладают существенно меньшей стоимостью, чем импортная продукция, заявили представители оружейной компании из Индонезии..

«Бомба семейства «P» стала для индонезийских истребителей самым уважаемым вооружением», — подчеркнули в PT Dahana.

Ранее стало известно, как российский пилот истребителя Су-30 опозорил экипажи сразу трех самолетов НАТО в ходе инцидента над Черным морем.