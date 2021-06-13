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Перечислены главные препятствия для индивидуального домостроения в РФ

Экономика
Перечислены главные препятствия для индивидуального домостроения в РФ
pixabay.com

Москва, 13 июня. Совершенствованию рынка ИЖС препятствуют отсутствие стандартов строительства, гарантий для участников и дороговизна обеспечения участков необходимой инфраструктурой.

По словам представителей ДОМ.РФ, решить возникшие проблемы поможет разработка типовых инициатив, привлечение профильных девелоперов и распространение программ ипотечного субсидирования на сегмент индивидуального жилищного строительства. При участии компании разработан проект, который позволит применять эскроу-счета и проектное финансирование в загородном сегменте, передает РБК.

Последующее развитие рынка индивидуального жилищного строительства возможно за счет стандартизации сегмента, усиления защиты россиян и кредиторов, совершенствования ипотечного продукта. Кроме того, важное место занимает субсидирование строительства инфраструктуры для частного домостроения и увеличение прозрачности рынка благодаря цифровизации.

Ранее сообщалось, что объем жилищного строительства увеличился на 78% в январе-мае текущего года относительно аналогичного периода годом ранее. Гендиректор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко отмечает продолжительное повышение числа новостроек.

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строительство субсидирование ижс
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