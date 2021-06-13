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Трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora появился в Сети

Технологии
Трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora появился в Сети
Prt Scr youtube.com  /  Ubisoft North America

Москва, 13 июня. Студия Massive Entertainment представила трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora, созданной по вселенной фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Она придется по вкусу любителям приключенческих экшенов от первого лица. Игру разработала студия Massive Entertainment совместно с Lightstorm Entertainment и Disney. Игроку представится возможность отправиться через одну из границ Пандоры, где живут тысячи удивительных существ.

Игра выйдет уже в 2022 году. Ее смогут опробовать обладатели PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также Stadia, Amazon Luna и Windows PC. Движок игры создавался специально под новые консоли, подчеркнули представители компании-разработчика.

Стал известен актерский состав сериала по игре Resident Evil. Главная роль досталась Лэнсу Реддику. Он известен зрителям по фильму «Джон Уик» и сериалу «Прослушка». Вместе с ним на съемочной площадке окажутся Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг и другие.

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