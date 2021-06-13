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Украинские пограничники запретили въезд российской актрисе из-за посещения Крыма

Общество
Украинские пограничники запретили въезд российской актрисе из-за посещения Крыма
ТАСС  /  Спринчак Валентин

Киев, 13 июня. Российская актриса дубляжа, личность которой не раскрывается, не смогла пересечь границу с Украиной в связи с тем, что посещала Крым, сообщает пресс-центр госпогранслужбы страны.

Попасть на территорию государства артистка собиралась через пункт пропуска «Паланка — Маяки — Удобное» на границе с Молдавией и в 60 км от Одессы.

«Украинские пограничники установили, что известная в России 59-летняя актриса и певица, которая озвучивает фильмы и мультфильмы, <…> незаконно посещала Крым вне украинских пунктов пропуска. Ей отказали во въезде и запретили приезжать на Украину в течение трех лет», — говорится в публикации в Facebook.

По данным погранслужбы, женщина направлялась в Одессу для выступления в театре. По информации издания «Думская», речь идет об уроженке Челябинска Ларисе Брохма.

Украина не в первый раз ограничивает въезд российской артистке, бывавшей в Крыму. Ранее по этой же причине не смогла попасть в страну актриса Глафира Тарханова. Это связано с тем, что Киев продолжает считать полуостров частью украинской территории и рассчитывает ее вернуть. В РФ неоднократно подчеркивали, что вопрос Крыма был решен в соответствии со всеми нормами международного права и закрыт окончательно.

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украина крым актриса
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