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На учениях под Калининградом будет отработана полевая дозаправка боевых машин

Армия
На учениях под Калининградом будет отработана полевая дозаправка боевых машин
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Калининград, 13 июня. Бойцы отдельного батальона материально-технического обеспечения (МТО) армейского корпуса Балтийского флота проведут полевые учения на полигонах в Калининградской области.

Во время маневров будет отработана заправка различных типов боевой техники ВС РФ, сообщили в Минобороны России. Военнослужащие отдельного батальона МТО вывезут на полигоны свыше тысячи тонн топлива, 200 тонн других материальных средств и около 25 тонн продуктов питания.

Личный состав подразделения освоит дозаправку в полевых условиях танков Т-72Б3, тяжелых САУ «Мста-С», бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2, а также различной автомобильной техники. Всего в учениях примут участие около тысячи бойцов МТО.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Западного военного округа успешно поразили базу условного противника из ракетного комплекса «Искандер-М» в ходе учений в Ивановской области.

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учения танки мто
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