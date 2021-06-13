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Серб Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции

Спорт
Серб Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции
australianopen.com

Париж, 13 июня. Новак Джокович одержал победу в финале теннисного турнира «Ролан Гаррос».

Сербский теннисист Новак Джокович во второй раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале турнира он обыграл Стефаноса Циципаса из Греции. Матч, продолжавшийся 4 часа 12 минут, завершился победой Джоковича со счетом 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Серб пять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16. Стоит отметить, что Джокович в 19-й раз выиграл турнир «Большого шлема».

Ранее Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Нидерландов. Первый матч на турнире сборная Украины проведет 13 июня.

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франция теннис ролан гаррос джокович
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