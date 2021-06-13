В Германии приветствовали появление в России первых женщин-пилотов истребителей

Берлин, 13 июня. Российские СМИ сообщили о скором появлении в ВКС РФ первых летчиц, которые будут управлять истребителями. Данная новость была положительно встречена в немецком издании Flug Revue.

В журнале отметили, что девушки проходили обучение в военно-авиационном училище в Краснодаре. Они получили необходимую подготовку, а потому впервые со времени Второй мировой войны в российских ВКС появятся летчицы.

Авторы издания указали, что подобная ситуация сложилась именно в России: в США девушки управляют истребителями с 1990-х годов, в Германии также давно стала традицией подобная практика.

«Пол вторичен, имеет значение лишь производительность. В России до сих пор все по-другому: здесь боевая авиация была чисто мужской областью с конца Второй мировой войны, во время которой женщины также служили летчиками истребителей», — написано в материале.

Ранее стало известно, что первые летчицы-истребители в Военно-космических силах России могут появиться уже к 2023 году. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель главы Минобороны РФ Николай Панков.