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Ливия рассмотрит предложение компании Bionas по производству биотоплива

Ливия
Ливия рассмотрит предложение компании Bionas по производству биотоплива
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Триполи, 13 июня. Глава Министерства нефти и газа переходного Правительства национального единства Ливии Мухаммад Аун принял представителей международных компаний, занимающихся производством биотоплива. Они предлагают объединить усилия для разработки «органического топлива».

Во время встречи специалисты малазийской корпорация Bionas предоставили министру презентацию на тему «выращивание дерева Ятрофа». В рамках проекта предлагается создать зеленый пояс на юге североафриканского государства протяженностью 1750 километров.

Иностранные представители объяснили, что плоды этих растений содержат масло, при добавлении которого в дизельное топливо расход снижается на 20%, а также уменьшается загрязнение окружающей среды до 80%. Реализация программы позволит привлечь инвестиции в южные районы Ливии, что благоприятно скажется на экономической стабильности местных жителей и создаст новые рабочие места.

Министр нефти и газа поприветствовал проект корпорации Bionas. Он также обратил внимание, что следует провести консультации со специалистами Министерства планирования, сельского хозяйства и окружающей среды североафриканского государства для оценки всех рисков.

Премьер-министр Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба неоднократно подчеркивал необходимость привлечения иностранных компаний и инвестиций в страну. В середине апреля во время визита в Москву он обратился к строительным и нефтедобывающим корпорациям РФ с просьбой вернуться в Ливию и помочь в восстановлении государства после затяжного кризиса.

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