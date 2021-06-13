Пострадавшего при падении с самоката мэра Кисловодска доставят на лечение в Москву

Кисловодск, 13 июня. Мэр Кисловодска Александр Курбатов остается в тяжелом состоянии. Медики приняли решение о транспортировке его в столицу для дальнейшего лечения.

Глава города пострадал при падении с электросамоката. Его доставили в медучреждение и прооперировали. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Пациент был введен в состояние искусственной комы.

В Петербурге ребенок стал жертвой наезда «самокатчика». Мальчику диагностированы ушибы колена и головы. Полиция проводит проверку по данному факту.