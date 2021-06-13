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Пострадавшего при падении с самоката мэра Кисловодска доставят на лечение в Москву

Происшествия
Пострадавшего при падении с самоката мэра Кисловодска доставят на лечение в Москву
wikipedia.org  /  council.gov.ru / CC BY 4.0

Кисловодск, 13 июня. Мэр Кисловодска Александр Курбатов остается в тяжелом состоянии. Медики приняли решение о транспортировке его в столицу для дальнейшего лечения.

Глава города пострадал при падении с электросамоката. Его доставили в медучреждение и прооперировали. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Пациент был введен в состояние искусственной комы.

В Петербурге ребенок стал жертвой наезда «самокатчика». Мальчику диагностированы ушибы колена и головы. Полиция проводит проверку по данному факту.

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москва самокат курбатов
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