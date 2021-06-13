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Россиянка Сапега подала жалобу на свое задержание в минский суд

Происшествия
Россиянка Сапега подала жалобу на свое задержание в минский суд
Prt Scr youtube.com  /  The Telegraph

Минск, 13 июня. Гражданка России София Сапега вновь пытается обжаловать свое задержание белорусскими правоохранителями. Судебное заседание по этому вопросу пройдет в закрытом режиме.

Защита Сапеги уже подавала аналогичную жалобу, 28 мая суд Партизанского района Минска отклонил апелляцию.

Девушка находится в изоляторе КГБ Белороссии. Она арестована на два месяца в рамках расследования уголовного дела, подробности которого не разглашаются.

Софию Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту после экстренной посадки «заминированного» лайнера авиакомпании Ryanair. Вместе с ней был задержан бывший главред запрещенного в республике Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Недавно Сапега признала свою причастность к редактированию канала с личными данными белорусских полицейских.

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