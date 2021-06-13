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Как Англия победила Хорватию: рассказываем о матче фаворитов Евро-2020

Спорт
Как Англия победила Хорватию: рассказываем о матче фаворитов Евро-2020
ТАСС  /  Nick Potts / PA

Лондонский легендарный стадион «Уэмбли» принял свой первый матч чемпионата Европы, в котором встречались одни из главных фаворитов турнира — команда Англии и вице-чемпион Кубка мира — 2018 — сборная Хорватии. Встреча получилась не самой интересной и в некотором роде даже натянутой. Яркие моменты, конечно, были, но, возможно, не так много, как хотелось бы болельщикам. Рассказываем подробнее, что происходило в матче Англия — Хорватия.

Перед стартовым свистком английские футболисты приняли участие в акции против дискриминации и расизма, встав на одно колено. Хорваты, в свою очередь, за англичанами повторять не стали: перед матчем хорватская сторона заявила, что проблема расизма, конечно, важная, но этот конкретный жест никак ее не решит.

Стартовые минуты матча Англия провела довольно бодро: футболисты сразу же бросились в атаку и, завладев инициативой, обосновались на хорватской стороне поля. Англичане постоянно владели мячом и не откатывались после потерь. Это дало свои плоды, но лишь на острые моменты. Уже на 6-й минуте встречи после провала хорватов в центре поля у Фила Фодена был идеальный шанс отличиться, но закрученный мяч полузащитника попал четко в штангу команды Хорватии. На 9-й минуте англичане вновь создали опасный момент у хорватских ворот. Первые 20 минут Англия играла мощно и оказывала серьезное давление на подопечных Златко Далича — хорваты были растеряны и пытались противостоять граду английских ударов.

Как Англия победила Хорватию: рассказываем о матче фаворитов Евро-2020
ТАСС  /  Nick Potts / PA

Атака хорватов сегодня выглядела крайне невыразительной, что удивительно, ведь у серебряного призера последнего мирового первенства в составе есть приличные игроки. На 27-й минуте хорваты усилиями Шиме Врсалько наконец осуществили свой первый удар, но он получился значительно выше ворот. К 30-й минуте первого тайма игра выровнялась, хорваты стали чаще работать на территории соперника, отодвинув игру от собственных ворот — теперь уже Англии пришлось отбиваться. К концу первых 45 минут английским футболистам, благодаря длинным передачам, вновь удалось закрепиться в чужой зоне. Счет в первом тайме открыт не был, обошлось без дополнительного времени, так как остановки в игре случались редко.

Хорваты, пережившие натиск англичан, сумели наладить контроль мяча благодаря своему лидеру — 35-летнему полузащитнику Луке Модричу и стали пытаться обострить игру. На 55-й минуте хорваты чуть ли не впервые нанесли удар в створ ворот, но мяч угодил точно в руки английскому голкиперу Джордану Пикфорду.

Казалось бы, выровняв игру, хорваты немного выдохнули, но не тут-то было. На 57-й минуте нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг с идеальной передачи Кэлвина Филлипса на скорости отправил мяч в сетку ворот соперника и вывел англичан вперед. Голкиперу Хорватии Доминику Ливаковичу было сложно исправить ошибку своих защитников. За 60 минут встречи хорваты ударили по английским воротам лишь однажды, а времени, чтобы исправить положение, оставалось не так много. Отличиться мог и капитан англичан Харри Кейн, но он лишь влетел в штангу, болезненно ударившись об нее животом. На 70-й минуте хорваты, надеющиеся спасти матч, произвели сразу две замены: вместо Брозовича на поле вышел Влашич, а Крамарич передал свои полномочия Брекало. В это же время замена последовала и у команды Англии: 23-летний Маркус Рэшфорд заменил Фодена. В последние 15 минут матча игра у хорватов снова разладилась: футболистам не хватало внимания и концентрации. Английские игроки вновь захватили инициативу. До конца матча хорваты даже со стандартов так и не смогли создать ничего внушительного у ворот соперника, англичане сумели сохранить минимальное преимущество в матче и завоевать первые три очка.

Как Англия победила Хорватию: рассказываем о матче фаворитов Евро-2020
ТАСС  /  Nick Potts / PA

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) отказал сборной Дании в замене госпитализированного Кристиана Эриксена в заявке на Евро-2020. В субботу вечером в Копенгагене в конце первого тайма матча Дания — Финляндия у Кристиана Эриксена остановилось сердце. Врачи реанимировали датского игрока, после чего отправили его в больницу.

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