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Власти Турции объявили о начале следующего этапа вакцинации от COVID-19

Ближний Восток
Власти Турции объявили о начале следующего этапа вакцинации от COVID-19
Global Look Press  /  Tunahan Turhan

Анкара, 13 июня. Власти Турции объявили о начале кампании по вакцинации граждан в возрасте от 40 до 50 лет.

«Если Вам 40 лет и больше, вы можете записаться на прием с сегодняшнего дня. Мы ожидаем 100%-го участия», — сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

С 14 января текущего года в Турции проводится масштабная вакцинация населения. В первую очередь прививка была сделана медицинским работникам и гражданам страны старше 65 лет. С сегодняшнего дня начат следующий этап.

Всего в Турции введено более 33,3 млн доз вакцины от COVID-19. По данным министерства здравоохранения, свыше 19,69 млн человек получили первую часть компонента, а около 13,65 млн граждан уже полностью вакцинированы.

За последние сутки турецкие власти сообщили о 6076 новых случаях заболевания коронавирусом, днем ранее — о 6261 случае. Всего в стране насчитывается 5,32 млн зараженных, при этом общее число погибших, по официальным данным, достигло 48 668 человек, из них 75 за последний день.

Для сдерживания распространения болезни в Турции сохраняется комендантский час с 22:00 вечера до 05:00 с понедельника по субботу и на весь день в воскресенье.

Стоит отметить, что многие эксперты и представители турецкой оппозиции подвергают критике недостаточно эффективные меры по борьбе с распространением вируса, предпринятые правительством страны в разгар пандемии. По их мнению, официальная статистика смертности значительно занижена и не имеет ничего общего с реальным положением дел. Для сравнения эксперты приводили данные о смертности в Германии по состоянию на апрель, где при схожей численности населения количество погибших вдвое превышало таковое в Турции.

Помимо проблем с заболеваемостью, страна несет финансовые потери из-за кризиса в туристическом секторе, доходы от которого сократились на 80%, что составляет около 11 млрд долларов. Последствия пандемии также отразились на росте дефицита бюджета — 24,7 млрд долларов в 2020 году против 21,77 млрд годом ранее.

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, всего с начала своего появления в декабре 2019 года пандемия COVID-19 унесла свыше 3,79 млн жизней в 192 странах и регионах, при этом было зарегистрировано 175,6 млн случаев заболевания коронавирусом. Потери мировой экономики в целом составили более 3,5 трлн долларов, что вдвое превысило ущерб от финансового кризиса 2008 года.

 

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турция коронавирус covid-19
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