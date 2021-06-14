Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 12:44
12:40
Видео
Аппарат для моментальной проверки здоровья появился в Челябинске
12:39
Происшествия
Пропажу дорогой иномарки из автосалона Петербурга обнаружили спустя три дня
12:39
Армия
Корабли ВМФ РФ взяли на сопровождение зашедший в Черное море британский эсминец
12:39
Общество
Варламов отправился в пешую прогулку по Анапе вместе с мэром города
12:38
Политика
Литва назвала время и место проведения следующего саммита НАТО
12:37
Экономика
Пушков оценил намерение Украины получить компенсацию за «СП-2»
12:36
Политика
Председатель ОБСЕ побывала в мариупольском морском порту
12:34
Общество
УФАС и бизнес остановили торги на вывоз медотходов в Прикамье за 685 млн рублей
12:29
Экономика
Эксперт Панушкин: биткоин вырастет до 41 тысячи долларов за сутки
12:29
Происшествия
В Кузбассе разыскивают проехавшего по могилам вандала
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 14 июня, праздники, факты, люди

Видео
«Этот день в истории». Что произошло 14 июня, праздники, факты, люди

В программе «Этот день в истории» мы рассказываем о событиях каждого дня в разные годы. Здесь вы узнаете о необычных и малоизвестных праздниках, или о людях из мира кино, науки, спорта, которые родились в этот день и оставили свое имя на страницах истории.

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2005 году было принято решении о важности добровольного донорства. Ежегодно в мире регистрируется около 112 миллионов донаций крови, что спасает миллиарды жизней.

Блогер — деятельность, которая появилась в нашей жизни сравнительно недавно, однако уже успела обзавестись своим днем рождения. В 2004 году блогеры из более чем 40 стран мира решили, что им необходим свой профессиональный день. Принято считать, что блогерство началось с 1992 года, когда свою веб-страницу с новостями создал американец Тим Бернес-Ли.

В далеком 1777 году, в разгар войны за независимость, американцы решили, что для поддержания народного духа восстания им необходим свой флаг. Его утвердил Континентальный конгресс, он символизирует 13 колоний и 50 соединенных штатов. В этот день американцы украшают свои дома, а также государственные здания флагом.

Вернуться назад

Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 14 июня, праздники, факты, люди
кровь блогер донор
Комментировать
Эксклюзив
Пенсионер из Ленобласти «обогатил» телефонных аферистов на 130 тыс. рублей
Пенсионер из Ленобласти «обогатил» телефонных аферистов на 130 тыс. рублей
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 124643 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 83996 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 75083 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 65301 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 44974 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Рейтинг@Mail.ru