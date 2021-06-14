«Этот день в истории». Что произошло 14 июня, праздники, факты, люди

В программе «Этот день в истории» мы рассказываем о событиях каждого дня в разные годы. Здесь вы узнаете о необычных и малоизвестных праздниках, или о людях из мира кино, науки, спорта, которые родились в этот день и оставили свое имя на страницах истории.

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2005 году было принято решении о важности добровольного донорства. Ежегодно в мире регистрируется около 112 миллионов донаций крови, что спасает миллиарды жизней.

Блогер — деятельность, которая появилась в нашей жизни сравнительно недавно, однако уже успела обзавестись своим днем рождения. В 2004 году блогеры из более чем 40 стран мира решили, что им необходим свой профессиональный день. Принято считать, что блогерство началось с 1992 года, когда свою веб-страницу с новостями создал американец Тим Бернес-Ли.

В далеком 1777 году, в разгар войны за независимость, американцы решили, что для поддержания народного духа восстания им необходим свой флаг. Его утвердил Континентальный конгресс, он символизирует 13 колоний и 50 соединенных штатов. В этот день американцы украшают свои дома, а также государственные здания флагом.