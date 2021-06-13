ВСУ заменяют СВД на американские винтовки

Киев, 13 июня. Вооруженные силы Украины практически завершили переход со снайперских винтовок Драгунова на другое вооружение, пишут украинские СМИ.

Журналисты ссылаются на заявление инструктора по снайперскому делу Руслана Шпаковича. По его словам, украинская армия почти перешла на новые снайперские винтовки.

«СВД сейчас массово сдают на склады. Их заменяют на новое оружие. Причина — в состоянии СВД. Их сейчас снайперским оружием в полном смысле этого слова не назвать», — заявил инструктор.

Согласно имеющейся информации, в подразделения ВСУ за последние несколько месяцев было передано 1,5 тысячи единиц снайперского оружия, среди которых отмечены американские Savage-110 и украинские «Зброяр» UR-10 (UAR-10) и UBR-008.

Ранее стало известно, сколько Киев потратит на модернизацию и приобретение новой техники для армии. Сообщалось, что на закупку и модернизацию вооружения в 2022 году будет направлено 11,1 миллиарда гривен.