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Юрист объяснил нюансы закона о предоставлении гражданства РФ украинцам и белорусам

Общество
Юрист объяснил нюансы закона о предоставлении гражданства РФ украинцам и белорусам
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Белоруссии и Украины смогут получить российские паспорта без отказа от гражданства своей страны. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму. Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев прокомментировал инициативу и рассказал о правовых тонкостях получения гражданства РФ украинцами и белорусами.

«Идея, предложенная в этом законопроекте, очень заманчивая для тех, кто выступает патриотом России. И эта идея могла бы быть мощным притяжением к России. В связи с этим она требует серьезной проработки ряда правовых вопросов. Законопроект предлагает выдавать гражданство Российской Федерации, но мы понимаем, что гражданин обладает как правами, так и обязанностями», — рассказал собеседник агентства.

Согласно Конституции РФ, гражданам Украины и Белоруссии Россия предоставит весь набор прав, а в нашей стране существует приоритет общих прав человека над политическими, сказал юрист. Но при этом остается открытым вопрос, касающийся обязанностей граждан страны, добавил Соловьев.

Юрист объяснил нюансы закона о предоставлении гражданства РФ украинцам и белорусам
ФБА «Экономика сегодня»  /  Сергей Павлов

«Справедливым является соблюдение баланса между правами и обязанностями. Обязанности у наших граждан тоже есть. Например, платить законно установленные налоги и сборы, проходить военную службу и так далее. Мы не станем вынуждать отказываться от первого гражданства, тогда они останутся жить в другой стране, будут там иметь недвижимость, там же зарабатывать, платить налоги, развивать украинскую или белорусскую экономику. Они не будут нести никаких обязанностей перед РФ. Это, конечно, серьезный вопрос. К тому же наших граждан, которые имеют второе гражданство, мы заставляем его декларировать, наказываем, в том числе и в уголовном порядке, если гражданин его скрыл. Об этом тоже не надо забывать», — заявил эксперт.

Еще один тонкий момент, на который обратил внимание Иван Соловьев, — это определение национальности гражданина.

«Я боюсь, что предложенная формулировка будет вызывать определенные вопросы. Главное, чтобы она не стала инструментом, которым будут пользоваться люди, не имеющие никакого отношения к русскому миру, для которых в этом случае Россия станет источником для пользования и манипулирования статусом гражданина РФ. Так что этот вопрос нужно серьезно прорабатывать и широко обсуждать, чтобы поспешные решения не стали катализатором для возникновения недопонимания в обществе», — резюмировал юрист.

Политолог Василь Вакаров ранее объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство. Он рассказал о трех категориях украинцев, которые хотят на законных основаниях остаться на территории РФ.

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украинцы белорусы российское гражданство
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