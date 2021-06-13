Беспилотный корабль ВМС США преодолел восемь тысяч километров автономно

Вашингтон, 13 июня. Беспилотный корабль ВМС США успешно завершил испытательный переход протяженностью в пять тысяч миль (около 8,2 тысячи километров).

Маршрут корабля пролегал от Мексиканского залива через Панамский канал к Западному побережью Соединенных Штатов. Более 98% маршрута беспилотник находился в автономном режиме, однако при проходе через Панамский канал им управлял капитан.

Корабль был создан в рамках программы «Повелитель призрачного флота». В настоящее время в распоряжении американских военных есть два беспилотных надводных аппарата — Ranger и Nomad. Это модифицированные коммерческие быстроходные суда снабжения, которые были оснащены системой автономного управления. Проект находится на втором этапе развития, который завершится в 2022 году. Потом корабли передадут флоту для дальнейших испытаний.

В случае удачного завершения программы беспилотные быстроходные суда будут следовать за эскадрами, выполняя роль плавучих складов с боеприпасами.

Ранее стало известно, что корабли ВМФ России наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМС США USS Laboon. Американский корабль зашел в черноморскую акваторию 11 июня. Эсминец способен нести на своем борту более 50 крылатых ракет.