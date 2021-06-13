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Беспилотный корабль ВМС США преодолел восемь тысяч километров автономно

Армия
Беспилотный корабль ВМС США преодолел восемь тысяч километров автономно
US Navy

Вашингтон, 13 июня. Беспилотный корабль ВМС США успешно завершил испытательный переход протяженностью в пять тысяч миль (около 8,2 тысячи километров).

Маршрут корабля пролегал от Мексиканского залива через Панамский канал к Западному побережью Соединенных Штатов. Более 98% маршрута беспилотник находился в автономном режиме, однако при проходе через Панамский канал им управлял капитан.

Корабль был создан в рамках программы «Повелитель призрачного флота». В настоящее время в распоряжении американских военных есть два беспилотных надводных аппарата — Ranger и Nomad. Это модифицированные коммерческие быстроходные суда снабжения, которые были оснащены системой автономного управления. Проект находится на втором этапе развития, который завершится в 2022 году. Потом корабли передадут флоту для дальнейших испытаний.

В случае удачного завершения программы беспилотные быстроходные суда будут следовать за эскадрами, выполняя роль плавучих складов с боеприпасами.

Ранее стало известно, что корабли ВМФ России наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМС США USS Laboon. Американский корабль зашел в черноморскую акваторию 11 июня. Эсминец способен нести на своем борту более 50 крылатых ракет.

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сша пентагон беспилотный корабль
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