Начались испытания нового крупнокалиберного пулемета для нужд ВСУ

Киев, 13 июня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат новый единый пулемет крупного калибра после завершения его испытаний, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Глава ведомства выразил уверенность в успехе тестирования нового пулемета и в его хороших перспективах для принятия на вооружения в различных родах и видах войск ВСУ. Новым автоматическим оружием под патрон калибра 12,7Х108 миллиметра будут оснащаться пехотные подразделения и бронетехника, а также боевые корабли и вертолеты, подчеркнул Таран.

Министр отметил, что фирмой-изготовителем нового пулемета является компания «Хадо-Холдинг», уже поставлявшая снайперские винтовки для нужд ВСУ. Пока испытания украинского крупнокалиберного пулемета проходят предварительную стадию, признал Таран.

Ранее сообщалось об отношении украинского общества к принятию нового закона, касающегося ужесточения ответственности за оскорбления ВСУ.