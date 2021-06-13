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Начались испытания нового крупнокалиберного пулемета для нужд ВСУ

Армия
Начались испытания нового крупнокалиберного пулемета для нужд ВСУ
Народные новости  /  Андрей Тюнников

Киев, 13 июня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат новый единый пулемет крупного калибра после завершения его испытаний, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Глава ведомства выразил уверенность в успехе тестирования нового пулемета и в его хороших перспективах для принятия на вооружения в различных родах и видах войск ВСУ. Новым автоматическим оружием под патрон калибра 12,7Х108 миллиметра будут оснащаться пехотные подразделения и бронетехника, а также боевые корабли и вертолеты, подчеркнул Таран.

Министр отметил, что фирмой-изготовителем нового пулемета является компания «Хадо-Холдинг», уже поставлявшая снайперские винтовки для нужд ВСУ. Пока испытания украинского крупнокалиберного пулемета проходят предварительную стадию, признал Таран.

Ранее сообщалось об отношении украинского общества к принятию нового закона, касающегося ужесточения ответственности за оскорбления ВСУ.

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