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Общество
Жириновский призвал закрыть границы РФ до спада заболеваемости COVID-19 в мире
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Жириновский призвал закрыть границы РФ до спада заболеваемости COVID-19 в мире

Общество
Жириновский призвал закрыть границы РФ до спада заболеваемости COVID-19 в мире
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 13 июня. Границы с другими странами необходимо закрыть до спада заболеваемости коронавирусом во всем мире, заявил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Россия возобновила регулярные авиарейсы в восемь стран. Границы нужно оставить закрытыми до окончания пандемии COVID-19, написал Жириновский в своем Telegram-канале. Такая мера позволит предотвратить распространение инфекции. РФ открыла авиасообщение с Австрией, Ливаном, Венгрией, Люксембургом, Маврикием, Хорватией, Марокко и Албанией.

«Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами. Рано!... Прекратите эти заигрывания. Надо оставить границы закрытыми, пока болезнь по всему миру не пойдет на спад», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Эффективным способом борьбе с коронавирусом является массовая вакцинация, которая началась во всех регионах РФ в январе текущего года. Жители Подмосковья, которые сделают прививку от COVID-19 в период с 15 по 25 июня, станут участниками розыгрыша трехкомнатной квартиры в Серпухове.

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Жириновский границы коронавирус
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