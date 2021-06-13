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Экс-офицер СБУ Прозоров рассказал о подготовке террористов на базе полка «Азов»

Армия
Экс-офицер СБУ Прозоров рассказал о подготовке террористов на базе полка «Азов»
vk.com  /  полк «Азов»

Киев, 13 июня. Украина стала плацдармом для нацистов со всего мира, где они отрабатывают навыки организации диверсий в других странах. Об этом рассказал экс-офицер СБУ Василий Прозоров.

В беседе с радио Sputnik Прозоров отметил, что в полку «Азов» ему доводилось встречать множество иностранных граждан, проходивших там подготовку или службу. По его словам, всех их отличали националистические и, преимущественно, нацистские взгляды.

Речь идет о международном ультраправом движении, для последователей которого Украина стала настоящей «Меккой», позволяющей повысить уровень своей боевой подготовки, считает военный.

Он также объяснил, что полк «Азов» Национальной гвардии Украины специализируется на подготовке лиц, которые могут стать причиной аккумуляции протестов или вооруженного сопротивления там, куда отправятся после обучения. Таким образом «готовые» террористы могут легко организовать диверсию в любой точке мира, включая Россию, констатирует Прозоров.

Напомним, «Азов» является одним из так называемых добровольческих батальонов, которые были задействованы в военной операции в Донбассе, проспонсированной частными источниками.

Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в размещении тяжелой техники и вооружения у линии соприкосновения в Донбассе.

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украина террористы азов прозоров
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