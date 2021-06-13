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Пять человек пострадали при ДТП с участием фуры и маршрутки в Волгограде

  /   Обновлено: 13 июня 2021 19:40
Происшествия
Пять человек пострадали при ДТП с участием фуры и маршрутки в Волгограде
com-trans.net

Волгоград, 13 июня. Водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Советской, допустил столкновение с маршрутным такси. От удара маршрутка наехала на опору ЛЭП и перевернулась.

По предварительным данным, при спуске у большегруза произошел отказ тормозной системы. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На месте инцидента работают спасатели, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Идет выяснение всех обстоятельств аварии.

На крымской трассе под Белогорском столкнулись большегруз и легковой автомобиль. В результате ДТП фура осталась целой, а легковой автомобиль серьезно пострадал.

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дтп фура волгоградская область маршрутка
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