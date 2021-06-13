Почти лишившаяся носа Алиса Казьмина приехала в Москву, чтобы «вернуть лицо»

Москва, 13 июня. Бывшая жена экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина приехала в Москву. Тяжелобольная женщина намеревается «вернуть свое лицо».

В прошлом году Казьминой поставили страшный диагноз — аутоиммунный некроз. Из-за недуга, разрушающего хрящи и лицевые ткани, экс-супруга футболиста почти лишилась носа.

Женщина, воспитывающая дочь от Аршавина, опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который, видимо, был сделан в поезде Санкт-Петербург — Москва. На фото тяжелобольная Казьмина закрыла почти все лицо руками. Она назвала подписчикам цель своего визита в столицу.

«Пора двигаться вперед. Еду в Москву за надеждой вернуть свое лицо», — написала Казьмина.

Экс-супруга Аршавина не уточнила, в каком именно смысле собирается «возвращать лицо» — прямом или переносном. Она отметила, что приехала в Москву, чтобы дать честное интервью Сурену Каграманову для его YouTube-шоу «Лучше — правду!».

«Больше никаких слез, уныния, только позитивная беседа и хороший настрой», — пообещала бывшая жена футболиста.

Казьмина рассказывала, что после ремиссии ее состояние снова ухудшилось. У женщины обострились проблемы с ногами, из-за чего она опять оказалась в больнице.