Британцы пошутили над старостью Байдена после нарушения королевского протокола

Лондон, 13 июня. Читатели одного из британских изданий высмеяли американского президента Джо Байдена после того, как лидер США нарушил королевский протокол во время саммита G7.

Семья президента Соединенных Штатов прибыла в британское графство Корнуолл позже, чем королева Елизавета II. Так чета Байденов нарушила протокол и проявила неуважение к монарху, однако королева не стала реагировать на этот инцидент и побеседовала с политиками.

«Он гость и должен соблюдать правила, кем бы он ни был», — написала девушка под ником bedminstergirl.

Пользователь gTIME напомнил, что либералам наплевать на королевский протокол, поскольку они уже привыкли оскорблять людей по всему миру. Следующий юзер намекнул на пожилой возраст Байдена.

«Невежество. Высокомерие. Сочетание того и другого с примесью старости», — написали в комментариях.

Еще один британец шутливо выразил мнение, что президент США проспал встречу и просто не услышал, как звонит будильник.

Журналисты Reuters позже сообщили, что Джозеф Байден и его супруга Джилл выпьют чай с королевой Елизаветой II после саммита G7. Мероприятие состоится в Виндзорском замке, где глава Великобритании проживает в самоизоляции на фоне пандемии коронавируса нового типа.