Боксер-тяжеловес Поветкин объявил об уходе из спорта

Москва, 13 июня. Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин принял решение уйти из спорта. Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

Спортсмен признался, что решение далось ему непросто. По его словам, время «дает о себе знать».

«Годы берут свое. Решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет», — сказал Поветкин.

Боксер в марте потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе по итогам боя с британцем Диллианом Уайтом. Промоутер Андрей Рябинский позже сообщил, что собирается уговорить Поветкина покинуть спорт.

Ранее сообщалось, что симферопольский боксер Глеб Бакши получил право выступить на Олимпийских играх в Токио.