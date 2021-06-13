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Боксер-тяжеловес Поветкин объявил об уходе из спорта

Спорт
Боксер-тяжеловес Поветкин объявил об уходе из спорта
vk.com  /  Федерация бокса России

Москва, 13 июня. Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин принял решение уйти из спорта. Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

Спортсмен признался, что решение далось ему непросто. По его словам, время «дает о себе знать».

«Годы берут свое. Решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет», — сказал Поветкин.

Боксер в марте потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе по итогам боя с британцем Диллианом Уайтом. Промоутер Андрей Рябинский позже сообщил, что собирается уговорить Поветкина покинуть спорт.

Ранее сообщалось, что симферопольский боксер Глеб Бакши получил право выступить на Олимпийских играх в Токио.

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бокс поветкин карьера
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