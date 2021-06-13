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Пекинес принял за «своих» двух брошенных котят в Забайкалье

  /   Обновлено: 13 июня 2021 19:30
Общество
Пекинес принял за «своих» двух брошенных котят в Забайкалье
pixabay.com  /  cortez13

Чита, 13 июня. Живущий в Забайкальском крае россиянин подобрал двух котят, брошенных матерью. Мужчина не ожидал, что его собака — пекинес по кличке Зайка — так тепло отнесется к малышам.

У одного из найденных котят оказалась сломана лапка. Мужчина обратился к ветеринарам, чтобы питомцу оказали квалифицированную помощь. Затем он забрал найденышей домой. Его собака Зайка стала ухаживать за котятами, как настоящая мать. Более того животное начало выкармливать малышей молоком.

Выяснилось, что недавно Зайка ощенились. Однако всех малышей у нее забрали. Вероятно, проснувшееся материнское чувство и тоска по своему потомству заставили пекинеса заботиться о котятах, как о родных. Пока что неизвестно, намерен ли хозяин Зайки оставить котят у себя.

В Якутске спасли новорожденного детеныша косули. Его обнаружили местные жители, собиравшие зеленый лук. Они попытались отыскать маму косули. Однако их затея не увенчалась успехом. Малыша передали специалистам контактного зоопарка «Зоополис».

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