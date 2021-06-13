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Поклонская рассказала журналистам о друзьях и врагах

Политика
Поклонская рассказала журналистам о друзьях и врагах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 июня. Зампредседателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что никого не заносит в список врагов. По ее словам, эти люди не могут справиться со своим негативом.

За последние пять лет окружение проявило себя и с хорошей, и с плохой стороны. Друзей стало больше, сказала политик в беседе с журналистами РИА Новости.

Тех, кто проявил негативное отношение, Поклонская не причисляет к врагам или обидчикам. Такая категория людей не может справиться с завистью, страхами и обидами, пояснила депутат.

Ранее стало известно, что политик отказалась участвовать в предварительных выборах партии «Единая Россия». Причиной стала новая работа. Поклонская подчеркнула, что ее деятельность всегда будет направлена на благо Крыма.

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поклонская крым госдума друзья враги
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