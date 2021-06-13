Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 20:04
20:03
Политика
Украинские мигранты пожаловались на обязательную вакцинацию в Польше
20:02
Армия
Беспилотники Балтфлота провели разведку местности в Калининградской области
19:59
Происшествия
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
19:56
Политика
Немецкий журналист назвал главную ошибку Третьего рейха при нападении на СССР
19:50
Армия
ВСУ заменяют СВД на американские винтовки
19:43
Армия
Беспилотный корабль ВМС США преодолел восемь тысяч километров автономно
19:41
Армия
Начались испытания нового крупнокалиберного пулемета для нужд ВСУ
19:40
Спорт
Боксер-тяжеловес Поветкин объявил об уходе из спорта
19:40
Видео
Анамнез недели: Евро-2020 и арест блогера Юрия Хованского
19:39
Общество
Жириновский призвал закрыть границы РФ до спада заболеваемости COVID-19 в мире
Все новости

Лидеры «Большой семерки» настаивают на проведении новых выборов в Белоруссии

Политика
Лидеры «Большой семерки» настаивают на проведении новых выборов в Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Сергей Гагарин

Лондон, 13 июня. Представители стран «Большой семерки» призвали белорусские власти провести повторные выборы президента республики. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита G7.

Лидеры объединения в совместном заявлении выказали надежду на старт содержательного диалога между Минском и другими странами, а также представителями международного сообщества. Для нормализации отношений с западными партнерами Белоруссии для начала необходимо устроить в стране новое голосование, сказано в документе.

Ранее лидеры G7 подтвердили приверженность к поддержке территориальной целостности Украины. В связи с чем призвали Россию сбить градус напряженности в отношениях с Киевом.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лидеры «Большой семерки» настаивают на проведении новых выборов в Белоруссии
G7 выборы белоруссия
Комментировать
Эксклюзив
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 109618 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 80834 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 61581 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 46895 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 44124 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru