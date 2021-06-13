Лидеры «Большой семерки» настаивают на проведении новых выборов в Белоруссии

Лондон, 13 июня. Представители стран «Большой семерки» призвали белорусские власти провести повторные выборы президента республики. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита G7.

Лидеры объединения в совместном заявлении выказали надежду на старт содержательного диалога между Минском и другими странами, а также представителями международного сообщества. Для нормализации отношений с западными партнерами Белоруссии для начала необходимо устроить в стране новое голосование, сказано в документе.

Ранее лидеры G7 подтвердили приверженность к поддержке территориальной целостности Украины. В связи с чем призвали Россию сбить градус напряженности в отношениях с Киевом.