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Volkswagen намерен ввести почасовую оплату за автопилот в электрокарах

Экономика
Volkswagen намерен ввести почасовую оплату за автопилот в электрокарах
Невские Новости

Москва, 13 июня. Производитель Volkswagen вскоре введет оплату за использование системы автономного вождения на электромобилях. Об этом заявил член совета директоров немецкой марки Томас Ульбрих.

По предварительным данным, владельцы электрокаров Volkswagen будут платить около 8 долларов за каждый час автопилотирования машины. Согласно ожиданиям, первые подписки водители смогут оформить во втором квартале грядущего года.

«При автономном вождении мы можем предложить включать его по часам», — рассказал Ульбрих в интервью изданию Die Welt.

Также немецкий бренд оценивает возможность введения оплаты за использование и других опций в своих авто. Речь идет об увеличении уровня мощности силового агрегата, а также о повышении показателя запаса хода машины.

Выпуск кроссовера Volkswagen Taos начался на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде. Инвестиции в налаживание сборки Taos на территории России составили 63 млн евро.

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автомобили volkswagen автопилот электрокары
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