Малолетняя девочка пострадала в массовом ДТП в Нижнем Тагиле

, 13 июня. Пенсионер спровоцировал аварию в Нижнем Тагиле, из-за чего травмы различной степени тяжести получила четырехлетняя девочка.

По предварительным данным, 71-летний мужчина, передвигаясь на машине марки Iran Khodro, не предоставил преимущество в движении, когда поворачивал с Фестивальной улицы на Республиканскую. В результате происшествия местный житель столкнулся с Ford Focus, который двигался по встречной полосе. После этого машину виновника отбросило на движущийся позади автомобиль "Мазда".

Позднее стало известно, что помимо ребенка пострадал находившийся в салоне машины 46-летний мужчина. Он получил перелом, перелом бедра и грудины, а также тупую травму живота

Сотрудники правоохранительных органов проверили водителей на наличие алкоголя и сообщили, что все шоферы были трезвы. Пенсионер заявил, что не заметил немецкую машину из-за солнца.

Авария с перевертышем произошла на «Северном обходе» Ростова, писал ФАН.