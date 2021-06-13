Американские уфологи пришли в ярость от «русского следа» в докладе Пентагона об НЛО

Вашингтон, 13 июня. Соединенные Штаты скрывают реальную информацию о неопознанных летающих объектах, приписывая их появление над США России и Китаю, уверены американские уфологи.

Военное руководство Соединенных Штатов недавно опубликовало отчет о встречах с НЛО, в котором военные отметили, что не располагают информацией о внеземном происхождении объектов. Они сделали вывод, что «незваные гости» якобы могут иметь российское или китайское происхождение. Ознакомившиеся с документом американские уфологи обрушились с критикой на его авторов, так как, по мнению специалистов, власти Соединенных Штатов скрывают истинную информацию о природе НЛО. Эксперты буквально пришли в ярость от «русского следа» в докладе Пентагона о «пришельцах».

Некоторая открытость американского руководства в сфере информации о неопознанных летающих объектах является правильной тенденцией, возникшей спустя десятилетия после инцидента в Розуэлле, обратили внимание уфологи. Однако выводы военных говорят о том, что власти страны все же не до конца честны со своими гражданами и явно что-то недоговаривают, подчеркнули они.

«Есть подозрения относительного того, что наши власти по-прежнему скрывают доказательства существования НЛО, их инопланетного происхождения», — заявили эксперты.

Правительство скрывает эти данные из-за грифа секретности, предположили уфологи. По их мнению, подобный подход снижает уровень доверия к американским властям. Эксперты подчеркнули, что нельзя списывать все подобные явления на «действия русских и китайцев». Они добавили, что случаи наблюдения НЛО должны быть более тщательно изучены.

Ранее бывший глава секретной программы Пентагона по исследованию НЛО Луис Элизондо посетовал на то, что «пришельцы» могут оказывать влияние на ядерные объекты Соединенных Штатов. По его словам, ядерные технологии в других странах также не раз подвергались нападкам со стороны подобных объектов, ввиду чего можно говорить о проблеме глобального масштаба.