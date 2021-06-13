Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 20:04
20:02
Армия
Беспилотники Балтфлота провели разведку местности в Калининградской области
19:59
Происшествия
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
19:56
Политика
Немецкий журналист назвал главную ошибку Третьего рейха при нападении на СССР
19:50
Армия
ВСУ заменяют СВД на американские винтовки
19:43
Армия
Беспилотный корабль ВМС США преодолел восемь тысяч километров автономно
19:41
Армия
Начались испытания нового крупнокалиберного пулемета для нужд ВСУ
19:40
Спорт
Боксер-тяжеловес Поветкин объявил об уходе из спорта
19:40
Видео
Анамнез недели: Евро-2020 и арест блогера Юрия Хованского
19:39
Общество
Жириновский призвал закрыть границы РФ до спада заболеваемости COVID-19 в мире
19:38
Армия
Экс-офицер СБУ Прозоров рассказал о подготовке террористов на базе полка «Азов»
Все новости

Американские уфологи пришли в ярость от «русского следа» в докладе Пентагона об НЛО

Армия
Американские уфологи пришли в ярость от «русского следа» в докладе Пентагона об НЛО
pixabay.com

Вашингтон, 13 июня. Соединенные Штаты скрывают реальную информацию о неопознанных летающих объектах, приписывая их появление над США России и Китаю, уверены американские уфологи.

Военное руководство Соединенных Штатов недавно опубликовало отчет о встречах с НЛО, в котором военные отметили, что не располагают информацией о внеземном происхождении объектов. Они сделали вывод, что «незваные гости» якобы могут иметь российское или китайское происхождение. Ознакомившиеся с документом американские уфологи обрушились с критикой на его авторов, так как, по мнению специалистов, власти Соединенных Штатов скрывают истинную информацию о природе НЛО. Эксперты буквально пришли в ярость от «русского следа» в докладе Пентагона о «пришельцах».

Некоторая открытость американского руководства в сфере информации о неопознанных летающих объектах является правильной тенденцией, возникшей спустя десятилетия после инцидента в Розуэлле, обратили внимание уфологи. Однако выводы военных говорят о том, что власти страны все же не до конца честны со своими гражданами и явно что-то недоговаривают, подчеркнули они.

«Есть подозрения относительного того, что наши власти по-прежнему скрывают доказательства существования НЛО, их инопланетного происхождения», — заявили эксперты.

Правительство скрывает эти данные из-за грифа секретности, предположили уфологи. По их мнению, подобный подход снижает уровень доверия к американским властям. Эксперты подчеркнули, что нельзя списывать все подобные явления на «действия русских и китайцев». Они добавили, что случаи наблюдения НЛО должны быть более тщательно изучены.

Ранее бывший глава секретной программы Пентагона по исследованию НЛО Луис Элизондо посетовал на то, что «пришельцы» могут оказывать влияние на ядерные объекты Соединенных Штатов. По его словам, ядерные технологии в других странах также не раз подвергались нападкам со стороны подобных объектов, ввиду чего можно говорить о проблеме глобального масштаба.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Американские уфологи пришли в ярость от «русского следа» в докладе Пентагона об НЛО
сша пентагон уфологи нло
Комментировать
Эксклюзив
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 109360 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 80794 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 61509 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 46485 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 44077 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru