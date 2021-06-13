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Пережившего остановку сердца Эриксена не заменят в заявке на Евро-2020

Спорт
Пережившего остановку сердца Эриксена не заменят в заявке на Евро-2020
Global Look Press  /  Markku Ulander via www.imago-ima/www.imago-images.de

Копенгаген, 13 июня. Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) отказал сборной Дании в замене госпитализированного Кристиана Эриксена в заявке на Евро-2020.

В субботу вечером в Копенгагене в конце первого тайма матча Дания — Финляндия у Кристиана Эриксена остановилось сердце. Врачи реанимировали датского игрока, после чего отправили его в больницу.

Игроки Финляндии воспользовались растерянностью датчан после инцидента с форвардом и забили гол в ворота противника. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Журналисты направили в адрес УЕФА запрос о возможной замене Эриксена другим футболистом, пишет ТАСС. Однако в организации пояснили, что заявки команд на чемпионат Европы были расширены с 23 до 26 футболистов. Такое решение было принято на случай, если кто-то заболеет коронавирусом. При этом пересматривать заявку УЕФА не собирается.

Ранее в Петербурге сообщили, что предусмотрели возможность выезда автомобиля скорой помощи на игровое поле «Газпром Арены». Организаторы подготовились к любым экстренным случаям во время матча.

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дания евро-2020 Эриксен
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