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Реформа корпоративного налогообложения одобрена странами G7

Экономика
Реформа корпоративного налогообложения одобрена странами G7
Global Look Press  /  Jiri Hubatka / imageBROKER.com

Брюссель, 13 июня. Соглашение министров блока о глобальной реформе корпоративного налогообложения одобрили лидеры стран «Большой семерки». Информацией поделился источник в Евросоюзе.

Министры финансов государств-членов «Большой семерки» ранее договорились ввести минимальное значение корпоративного налога в размере 15% на прибыль транснациональных технологических организаций, передает «Прайм».

Среди компаний выделяются Google, Facebook и Amazon, которые платят налоги по месту юридической регистрации. Однако подобные корпорации обязаны вносить платежи в государствах, где холдинги осуществляют предпринимательскую деятельность и получают прибыль. Саммит с участием лидеров стран-членов G7 завершился в английском Корнуолле. В ходе проведения мероприятия подведены некоторые итоги сотрудничества.

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