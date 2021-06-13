Реформа корпоративного налогообложения одобрена странами G7

Брюссель, 13 июня. Соглашение министров блока о глобальной реформе корпоративного налогообложения одобрили лидеры стран «Большой семерки». Информацией поделился источник в Евросоюзе.

Министры финансов государств-членов «Большой семерки» ранее договорились ввести минимальное значение корпоративного налога в размере 15% на прибыль транснациональных технологических организаций, передает «Прайм».

Среди компаний выделяются Google, Facebook и Amazon, которые платят налоги по месту юридической регистрации. Однако подобные корпорации обязаны вносить платежи в государствах, где холдинги осуществляют предпринимательскую деятельность и получают прибыль. Саммит с участием лидеров стран-членов G7 завершился в английском Корнуолле. В ходе проведения мероприятия подведены некоторые итоги сотрудничества.