Netflix рассекретил актерский состав сериала по игре Resident Evil

Лос-Анджелес, 13 июня. Стриминговый сервис Netflix объявил актерский состав нового сериала по культовой компьютерной игре Resident Evil («Обитель зла»).

Список актеров рассекретили в рамках фан-мероприятия Netflix Geekend Week. Главную роль сыграет Лэнс Реддик, который известен зрителям по фильму «Джон Уик» и сериалу «Прослушка». В проекте по Resident Evil он воплотит на экране Альберта Вескера.

Помимо Реддика в новом сериале снимутся Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. Каких именно персонажей сыграют актрисы, пока не сообщается. Известно, что действие сериала будет развиваться в двух временных линиях.

I'm so excited to finally announce this. Get ready to enter New Raccoon City with the cast of the new live-action Resident Evil series: I’ll be playing Albert Wesker! ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/vC55bSmq5K