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Netflix рассекретил актерский состав сериала по игре Resident Evil

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Netflix рассекретил актерский состав сериала по игре Resident Evil
pixabay.com

Лос-Анджелес, 13 июня. Стриминговый сервис Netflix объявил актерский состав нового сериала по культовой компьютерной игре Resident Evil («Обитель зла»).

Список актеров рассекретили в рамках фан-мероприятия Netflix Geekend Week. Главную роль сыграет Лэнс Реддик, который известен зрителям по фильму «Джон Уик» и сериалу «Прослушка». В проекте по Resident Evil он воплотит на экране Альберта Вескера.

Помимо Реддика в новом сериале снимутся Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. Каких именно персонажей сыграют актрисы, пока не сообщается. Известно, что действие сериала будет развиваться в двух временных линиях.

Netflix ранее сообщил о работе над анимационным сериалом по игровой франшизе Far Cry. К проекту подключилась и компания-разработчик Ubisoft.

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netflix Resident Evil обитель зла
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