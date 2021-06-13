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Байден нашел объяснение несгибаемой позиции Путина

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Политика
Байден нашел объяснение несгибаемой позиции Путина
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 13 июня. Объяснение несгибаемой позиции президента РФ Владимира Путина кроется в его личности. Такой точки зрения придерживается американский лидер Джо Байден.

Президент США по итогам саммита «Большой семерки» провел пресс-конференцию, в ходе которой пообщался с журналистами на тему России. Представители СМИ поинтересовались, почему Путин не меняет свою позицию, несмотря на давление Вашингтона.

«Он — Владимир Путин. Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, после этого расскажу», — сказал лидер Соединенных Штатов.

Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня на территории Женевы. Российский президент ранее отметил, что самой важной темой встречи станет вопрос обеспечения безопасности в киберпространстве.

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путин сша байден
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