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Литовский обозреватель раскрыл истинного врага прибалтов

Политика
Литовский обозреватель раскрыл истинного врага прибалтов
wikipedia.org  /  Lithuanian Embassy Flag / CC2

Вильнюс, 13 июня. Проблема заключается не в Минске или Москве, а в менталитете страны. По словам литовского журналиста и обозревателя Видаса Рахлявичюса, основной враг Литвы — ее же общество.

По мнению эксперта, большую угрозу для уроженцев Литовской Республики и самого государства представляет не Россия. Несмотря на пропаганду и «загрязненное» политическими вбросами информационное поле прибалтов, многие понимают, что проблема заключена внутри самого государства, в то время как другие сетуют на влияние России и Белоруссии.

Удобная позиция жертвы заключается в постоянных жалобах на внешние обстоятельства, однако такой подход сложные задачи не решает. Рахлявичюс добавил, что литовцы сохранили старые советские привычки, которые сейчас комбинируют с идеологией неомарксизма, пришедшей с Запада. Кроме того, жители Литвы продолжают верить, что «говорит» телевизор и радио. Множество искаженных фактов порождают недоверие и тревогу у многих людей, подчеркнул он.

«Мы живем в среде активной пропаганды. Здесь царит атмосфера ненависти и недоверия. Такая ситуация убивает само государство», — считает Рахлявичюс.

При этом, по словам представителя СМИ, на территории республики отсутствуют другие темы для обсуждения. Обществу постоянно приходится говорить о политике, поскольку в Литве ничего не происходит, кроме интриг. В результате чего люди теряют ориентир правильных жизненных ценностей и мораль также постепенно стирается.

«Таким образом, постоянно пробивается дно в различных сферах социальной и политической жизни», – добавил он.

По мнению Рахлявичюса, политические деятели используют неграмотность нового поколения, которое впоследствии заявляет о необходимости выхода из ЕС и слепо копирует европейскую беспомощность.

Ранее ФАН сообщил, что литовский политик Лауринас Кащюнас обвинил Белоруссию в развязывании гибридной войны и стремлении наполнить прибалтийскую республику белорусскими нелегальными мигрантами.

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