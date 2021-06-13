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Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США

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Армия
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
flickr.com

Вашингтон, 13 июня. Полеты российских бомбардировщиков Ту-95 нервируют командование ВВС США и, в прямом смысле, дорого обходятся для бюджета американских военно-воздушных сил.

Как указывается в материале американского военного журнала Military Watch, перевод которого предоставила «ПолитРоссия», все дело в американских истребителях F-22 Raptor. Они считаются элитными в ВВС США, однако техническое обслуживание и поддержание боеспособности самолетов хотя бы на 50% дорого обходится для бюджета. Именно данным фактом пользуется Москва, постепенно разоряя американские военно-воздушные силы.

«Операции российских ВКС вблизи Аляски, по-видимому, направлены на то, чтобы максимально увеличить нагрузку на парк F-22 при относительно низких затратах для российского воздушного флота», — предположили авторы издания.

В публикации указывается, что, в отличие от Соединенных Штатов, Россия использует для полетов в зоне идентификации ПВО Аляски бомбардировщики Ту-95, которые имеют достаточно низкие эксплуатационные требования и подходят для длительных перелетов.

Ранее аналитики журнала Forbes писали, что восстановление авиабазы ВВС США Эриксон на Аляске позволило бы американским истребителям оперативно перехватывать российские самолеты. Помимо этого, Вашингтон регулярно проводит учения в данном регионе: два дня назад над Аляской стартовали многонациональные военно-воздушные учения под названием Red Flag Alaska 21-2 с участием США, Южной Кореи и Японии, передает RT.

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аляска ввс сша ту-95
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