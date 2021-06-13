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Захарова ждет от G7 ответной предсказуемости в отношениях с Россией

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Политика
Захарова ждет от G7 ответной предсказуемости в отношениях с Россией
Невские Новости

Москва, 13 июня. Предсказуемость России была подтверждена годами и сейчас дело за «семеркой», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление G7 о Москве.

Лидеры «Большой семерки» в совместном документе по итогам саммита выразили приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Российской Федерацией.

«Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за «семеркой», у которой с этой сферой не очень», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат добавила, если Москва должна была раньше быть предсказуемой и стабильной, то теперь эта задача входит в сферу совместных отношений, зависящих от всех сторон.

Мария Захарова также предложила НАТО вынуть бананы из ушей. Так она напомнила, что Россия всегда была готова идти на контакт, однако страну никто не услышал.

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G7 захарова большая семерка
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