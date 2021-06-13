Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 20:03
20:02
Армия
Беспилотники Балтфлота провели разведку местности в Калининградской области
19:59
Происшествия
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
19:56
Политика
Немецкий журналист назвал главную ошибку Третьего рейха при нападении на СССР
19:50
Армия
ВСУ заменяют СВД на американские винтовки
19:43
Армия
Беспилотный корабль ВМС США преодолел восемь тысяч километров автономно
19:41
Армия
Начались испытания нового крупнокалиберного пулемета для нужд ВСУ
19:40
Спорт
Боксер-тяжеловес Поветкин объявил об уходе из спорта
19:40
Видео
Анамнез недели: Евро-2020 и арест блогера Юрия Хованского
19:39
Общество
Жириновский призвал закрыть границы РФ до спада заболеваемости COVID-19 в мире
19:38
Армия
Экс-офицер СБУ Прозоров рассказал о подготовке террористов на базе полка «Азов»
Все новости

Добкин поставил на место украинских болельщиков после критики сборной РФ

  /   Обновлено: 13 июня 2021 19:18
Политика
Добкин поставил на место украинских болельщиков после критики сборной РФ
Пресс-служба партии «Оппозиционный блок»  /  opposition.org.ua

Киев, 13 июня. Экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин вступился за футболистов сборной России после матча с Бельгией.

Напомним, российские футболисты уступили бельгийской сборной в первом матче группового этапа чемпионата Евро-2020 со счетом 0:3. Встреча состоялась 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Поражение сборной РФ вызвало ликование украинских болельщиков. Они изначально выражали симпатию бельгийским футболистам и даже критиковали экипировку российских спортсменов. Бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин возмутился поведением украинцев. По его мнению, только идиоты «цепляются» к форме чужой страны и выражают любовь к своей стране через ненависть к иностранцам.

«Попробовали бы все эти лжепатриоты хотя бы один раз побыть самими собою. Не плыть по течению, не быть «як усі», не имитировать, не подыгрывать, не оскотиниваться в своей ненависти, любить свое, а не ненавидеть чужое. <...> Оставаться человеком несмотря ни на что, это для людей природно», — поделился мнением Добкин в Telegram.

Ранее полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о предстоящем матче чемпионата Европы против Нидерландов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Добкин поставил на место украинских болельщиков после критики сборной РФ
футбол украина россия бельгия болельщики евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 109360 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 80794 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 61509 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 46485 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 44077 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru