Добкин поставил на место украинских болельщиков после критики сборной РФ

Киев, 13 июня. Экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин вступился за футболистов сборной России после матча с Бельгией.

Напомним, российские футболисты уступили бельгийской сборной в первом матче группового этапа чемпионата Евро-2020 со счетом 0:3. Встреча состоялась 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Поражение сборной РФ вызвало ликование украинских болельщиков. Они изначально выражали симпатию бельгийским футболистам и даже критиковали экипировку российских спортсменов. Бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин возмутился поведением украинцев. По его мнению, только идиоты «цепляются» к форме чужой страны и выражают любовь к своей стране через ненависть к иностранцам.

«Попробовали бы все эти лжепатриоты хотя бы один раз побыть самими собою. Не плыть по течению, не быть «як усі», не имитировать, не подыгрывать, не оскотиниваться в своей ненависти, любить свое, а не ненавидеть чужое. <...> Оставаться человеком несмотря ни на что, это для людей природно», — поделился мнением Добкин в Telegram.

Ранее полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о предстоящем матче чемпионата Европы против Нидерландов.