Учительница из Нью-Йорка ушла в отставку из-за видео о мастурбации для первоклассников

Далтон, 13 июня. Преподавательница частной школы Далтона в Нью-Йорке Жюстин Энг Фонте ушла в отставку после скандала с показом мультфильма о мастурбации первоклассникам. Родители учеников раскритиковали преподавателя из-за подробных занятий по половой грамотности. Об этом сообщил The New York Post.

То, что Фонте не вернется к преподаванию, сообщил директор школы Джим Бест. Он объяснил, что она помогала разрабатывать учебную программу, которая включает в себя в том числе и уроки по половой грамотности, и остальные учителя и сотрудники школы продолжат отстаивать этот курс.

Фонте — третья сотрудница школы Далтона, которая покинула ее с начала года. Учебное заведение известно тем, что борется за право преподавания прогрессивной программы для своих учеников.

Об инциденте стало известно осенью 2020 года, когда родители учеников узнали, что Фонте показала первоклассникам мультфильм, в котором герои объясняют, что такое эрекция и мастурбация. Многие родители пришли в ярость, когда узнали, что на уроках по половой грамотности их дети изучают такие подробности.

A teacher named Justine Fonte taught first graders via a cartoon about how it feels good when they touch their clitoris and penis.

In my opinion, she should have to register as a sex offender.



This is worse than woke— it’s pedophilic. https://t.co/MN4WZSqQXb