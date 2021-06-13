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Учительница из Нью-Йорка ушла в отставку из-за видео о мастурбации для первоклассников

Весь мир
Учительница из Нью-Йорка ушла в отставку из-за видео о мастурбации для первоклассников
Prt Scr youtube.com  /  AMAZE Parents

Далтон, 13 июня. Преподавательница частной школы Далтона в Нью-Йорке Жюстин Энг Фонте ушла в отставку после скандала с показом мультфильма о мастурбации первоклассникам. Родители учеников раскритиковали преподавателя из-за подробных занятий по половой грамотности. Об этом сообщил The New York Post.

То, что Фонте не вернется к преподаванию, сообщил директор школы Джим Бест. Он объяснил, что она помогала разрабатывать учебную программу, которая включает в себя в том числе и уроки по половой грамотности, и остальные учителя и сотрудники школы продолжат отстаивать этот курс.

«Жюстин объявила о своем решении покинуть школу, чтобы сосредоточиться на своей работе в качестве независимого медицинского педагога. Она работает над этой целью уже больше года. Мы поддерживаем ее устремления и с нетерпением ждем первых достижений», — написал Бест.

Фонте — третья сотрудница школы Далтона, которая покинула ее с начала года. Учебное заведение известно тем, что борется за право преподавания прогрессивной программы для своих учеников.

Запрещенный показ

Об инциденте стало известно осенью 2020 года, когда родители учеников узнали, что Фонте показала первоклассникам мультфильм, в котором герои объясняют, что такое эрекция и мастурбация. Многие родители пришли в ярость, когда узнали, что на уроках по половой грамотности их дети изучают такие подробности.

«Я плачу 50 тыс. долларов этим придуркам, чтобы сказать своему ребенку, чтобы он не позволял дедушке обнимать ее»— рассказала журналистам одна из матерей.

«Учительница по имени Жюстин Фонте рассказала первоклассникам с помощью мультфильма о том, как хорошо, когда они прикасаются к своему клитору и пенису. На мой взгляд, ее должны воспринимать как сексуального преступника», — написала у себя в Twitter консервативная писательница Кэндис Оуэнс.

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сша школа половая грамотность
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