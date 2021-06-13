Аллею берез высадили в Луганске в знак единства с Россией

Луганск, 13 июня. В эти выходные жители России отмечают национальный праздник своей страны. Жители Луганской Народной Республики, среди которых уже немало официальных граждан РФ, также присоединились к празднованию Дня России. Ключевым мероприятием дня стала высадка аллеи берез в Луганске, символизирующая единство республики и Российской Федерации. На мероприятии побывали и корреспонденты ФАН.

Березовую аллею решено было разбить в знаковом для луганчан месте — в центре города возле храма в честь иконы Божией Матери «Умиление». Гостей встречали песнями, танцами и горячим чаем из самовара.

«Стало доброй традицией, что сегодня вся республика и наши руководители проводят мероприятия сообща. Сегодняшний праздник — День России — не стал исключением. Мне очень приятно, что в нашей республике собрались все, чтобы заложить березовую аллею — символ России. Мы сделали это, потому что чувствуем себя россиянами», — сказал мэр Луганска Манолис Пилавов.

Перед высадкой аллеи, получившей символичное название «Мы вместе», была открыта инсталляция из русских матрешек, что придало празднику особую атмосферу. Как признаются Луганчане, этот день — и их праздник, так как они в 2014 году сделали свой осознанный выбор.