Инновационные компании России включат в единый реестр поддержки

Москва, 13 июня. Минэкономразвития РФ получит доступ к информации о государственной поддержке компаний-стартапов.

Компании, создающие инновационные продукты и получающие финансовую помощь от государства, будут внесены в единый реестр, который будет курироваться Министерством экономического развития РФ. Перечень организацией позволит узнать, кто предоставляет поддержку, какой размер этой поддержки, а также какой проект получает финансирование. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Министерство образования и науки Российской Федерации будет вести аналогичную базу, которая затронет научно-исследовательские, опытно-конструкторские, а также технологические работы, касающиеся гражданского направления.

Российский кабмин одобрил проект, который ранее был представлен Минэкономразвития. Предполагается, что список сделает обратную связь с компаниями более прозрачной, а министерство сможет эффективно оценивать роль поддержки.