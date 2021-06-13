Слуцкая раскритиковала Абрамова за недопустимое заявление о лишних килограммах

Москва, 13 июня. Российская фигуристка Ирина Слуцкая раскритиковала заявление шоумена Ивана Абрамова о лишних килограммах его супруги, передает портал eg.ru.

Известно, что недавно известный юморист Иван Абрамов заявил, что, если бы его супруга через год после родов не сбросила лишние килограммы, то он стал бы относиться к ней хуже. Спортсменка Ирина Слуцкая сочла данное высказывание недопустимым. Более того, она назвала Абрамова «неполноценным и ущербным мужчиной».

«Сочувствую той женщине, которая любит такого неполноценного, ущербного мужчину... Как вообще язык поворачивается такое говорить в адрес той, которая родила ему ребенка? Это шутка какая-то? Если да, то она очень неудачная», — написала Слуцкая.

Она также добавила, что подобные высказывания на выносят на всеобщее обозрение. Более того, они недопустимы по отношению к женщине, которая родила ребенка. Даже, если мужчину что-то не устраивает в его жене, то всегда можно спокойно обсудить данную проблему или аккуратно намекнуть на это.

«Задача мужа — помочь, а не попрекать в лишнем весе. Не могу представить, чтобы мой муж такое мне сказал. Мне было бы дико такое услышать. И, наверное, я бы приняла решение уйти от такого мужчины», — написала Слуцкая в личном блоге.

Подписчики встали на сторону серебряного призера Олимпийских игр. Они полностью поддержали Слуцкую, высказав свою точку зрения.

«Он просто не знает, что его может ждать в жизни, а бумеранга еще никто не отменял»; «Он мне никогда не нравился интуитивно, не зря»; «Мне вот тоже все кажется, что это какая-то очень неудачная шутка. Ну как человек может нести настолько полный бред?»; «Бумеранг вернется к нему, вот тогда и поговорим! Девушки, женщины — любите себя, а таких мужей, ну на фиг — пусть ищут идеальных»; «Низко как-то для мужика», — высказываются подписчики Слуцкой.

Ранее сообщалось, что комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене.