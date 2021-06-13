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Дочь актера Папанова впервые раскрыла загадочные обстоятельства кончины отца

Общество
Дочь актера Папанова впервые раскрыла загадочные обстоятельства кончины отца
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Москва, 13 июня. Даже спустя 34 года после смерти российского актера театра и кино Анатолия Папанова причина его кончины окутана завесой тайны. Приоткрыть ее решила дочь актера Елена.

По словам Елены Папановой, в то день она с детьми была на даче, а отец должен был играть роль в театральной постановке, однако на спектакле не появился. Мобильных телефонов не было, а домашний не отвечал. Тогда девушка попросила мужа поехать в Москву и прояснить обстоятельства произошедшего.

Открыть дверь ключом супругу не удалось. Мужчина залез через балкон в квартиру и разбил стекло, чтобы проникнуть в помещение. Внутри он обнаружил труп легендарного артиста.

Кроме того, дочь звезды фильма «Холодное лето пятьдесят третьего» отметила, что из дома пропали деньги, которые актер получил в качестве гонорара за съемки. По мнению Папановой, приложили руку к пропаже санитары, забирающие тело в морг.

«Все деньги, которые зарабатывал папа, он отдавал жене. У нас дома стояла специальная вазочка, куда он клал деньги», — уточнила она.

Анатолий Папанов скончался 5 августа 1987 года, однако память о нем жива до сих пор. Он запомнился зрителям свои удивительным актерским талантом и сильным голосом, который звучал в нетленных советских мультфильмах. Среди них «Ну, погоди!», «Праздник новогодней елки», «Так сойдет», «Летучий голландец» и другие.

Ранее ФАН сообщил, что МХАТ имени Горького намеревается подписать новый контракт с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой после премьеры спектакля «Чудесный грузин».

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актер дочь Папанов
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