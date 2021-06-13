Дочь актера Папанова впервые раскрыла загадочные обстоятельства кончины отца

Москва, 13 июня. Даже спустя 34 года после смерти российского актера театра и кино Анатолия Папанова причина его кончины окутана завесой тайны. Приоткрыть ее решила дочь актера Елена.

По словам Елены Папановой, в то день она с детьми была на даче, а отец должен был играть роль в театральной постановке, однако на спектакле не появился. Мобильных телефонов не было, а домашний не отвечал. Тогда девушка попросила мужа поехать в Москву и прояснить обстоятельства произошедшего.

Открыть дверь ключом супругу не удалось. Мужчина залез через балкон в квартиру и разбил стекло, чтобы проникнуть в помещение. Внутри он обнаружил труп легендарного артиста.

Кроме того, дочь звезды фильма «Холодное лето пятьдесят третьего» отметила, что из дома пропали деньги, которые актер получил в качестве гонорара за съемки. По мнению Папановой, приложили руку к пропаже санитары, забирающие тело в морг.

«Все деньги, которые зарабатывал папа, он отдавал жене. У нас дома стояла специальная вазочка, куда он клал деньги», — уточнила она.

Анатолий Папанов скончался 5 августа 1987 года, однако память о нем жива до сих пор. Он запомнился зрителям свои удивительным актерским талантом и сильным голосом, который звучал в нетленных советских мультфильмах. Среди них «Ну, погоди!», «Праздник новогодней елки», «Так сойдет», «Летучий голландец» и другие.

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