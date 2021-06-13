Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 23:02
23:00
Общество
Американские власти приняли решение уничтожить 60 млн вакцин от COVID-19
23:00
Шоу-бизнес
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
22:56
Общество
Жительница Алтайского края нанесла разметку и «зебру» на дорогу
22:48
Политика
Власти Бельгии сообщили о прибытии в Брюссель президента США Джо Байдена
22:47
Спорт
Датский тренер рассказал о первых словах Эриксена после прихода в сознание
22:47
Происшествия
Двое огнеборцев пострадали при тушении пожара в московском ночном клубе
22:45
Политика
Столтенберг заявил о пересмотре стратегической концепции НАТО
22:44
Политика
Киев рассчитывает на компенсацию после запуска «Северного потока — 2»
22:42
Политика
Байден на внедорожнике заставил ждать Елизавету II
22:26
Общество
Песков подтвердил сведения об исключении «Дождя» из пула Кремля
Все новости

В Тихом океане прошли учения с участием боевых кораблей

Видео
В Тихом океане прошли учения с участием боевых кораблей

Надводные боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения и противолодочные вертолеты поучаствовали в учениях в Тихом океане. Экипажи отрабатывали артиллерийскую стрельбу из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190.

В рамках учений отработали вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на значительном удалении от групп базирования: суда преодолели расстояние более четырех тысяч километров. В ходе тактических учений группы отработали поиск противника и оттеснили его.

«Охрана и оборона кораблей Тихоокеанского флота в районе оперативного учения организована собственными силами и средствами, ведением всех видов разведки. Выставляется вахта гидроакустических станций, радиолокационных станций, также вооруженных вахтенных. Выполнение профилактических мероприятий, связанных с противоподводной диверсионной обороной, а также противолодочной обороной, обеспечивает эффективное и надежное обнаружение, а также уничтожение сил и средств противника», — рассказал старший офицер группировки разнородных сил ТОФ, капитан третьего ранга Антон Богславец.

По данным Минобороны России, в учениях приняли участие противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршалл Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также корабль измерительного комплекса «Маршалл» и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.

Вернуться назад

Все новости / Видео / В Тихом океане прошли учения с участием боевых кораблей
учения корабль океан
Комментировать
Эксклюзив
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 113544 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81528 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62548 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 53999 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31812 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru