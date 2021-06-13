В Тихом океане прошли учения с участием боевых кораблей

Надводные боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения и противолодочные вертолеты поучаствовали в учениях в Тихом океане. Экипажи отрабатывали артиллерийскую стрельбу из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190.

В рамках учений отработали вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на значительном удалении от групп базирования: суда преодолели расстояние более четырех тысяч километров. В ходе тактических учений группы отработали поиск противника и оттеснили его.

«Охрана и оборона кораблей Тихоокеанского флота в районе оперативного учения организована собственными силами и средствами, ведением всех видов разведки. Выставляется вахта гидроакустических станций, радиолокационных станций, также вооруженных вахтенных. Выполнение профилактических мероприятий, связанных с противоподводной диверсионной обороной, а также противолодочной обороной, обеспечивает эффективное и надежное обнаружение, а также уничтожение сил и средств противника», — рассказал старший офицер группировки разнородных сил ТОФ, капитан третьего ранга Антон Богславец.

По данным Минобороны России, в учениях приняли участие противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршалл Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также корабль измерительного комплекса «Маршалл» и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.