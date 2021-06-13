Михеев указал на новые риски для РФ и ФРГ в санкционной истории с «СП-2»

Москва, 13 июня. Политолог Сергей Михеев рассказал о скрытой опасности продолжения санкционного давления Вашингтона на российский проект «Северный поток — 2».

Факт ослабления санкционного давления США на российский газовый проект «Северный поток — 2» не остался без внимания политолога Сергея Михеева. Так, в интервью сетевому изданию «Украина.ру» эксперт отметил, что с одной стороны своим отказом от продолжения эскалации санкционного давления на «СП-2» Вашингтон продемонстрировали свою слабость. Однако, если смотреть на данную ситуацию с другого ракурса, то президент США Джозеф Байден за счет подобных уступок показывает свою готовность выстраивать отношения с европейскими коллегами.

«Байден как бы на этом же фоне пытается показать Европе, немцам, что вот, мол, смотрите, я не такой плохой, как Трамп — я гибче, я умнее. Вот вы говорите, что вам это надо, ну, я иду вам навстречу, поэтому лучше со мной ладить», — пояснил Михеев.

У такого санкционного маневра США есть «двойное дно», которое заключается в том, что эта санкционная история с «СП-2» в реальности продолжает развиваться. Однако она видоизменяется. Дело в том, что даже после ввода в эксплуатацию российского газопровода американская сторона сохранит возможность использовать сам факт поставок российского газа в Европу в качестве повода для введения новых санкций против европейского бизнеса.

«Американцы начнут шантажировать Германию, а также германский бизнес тем, что они будут накладывать санкции уже на тех, кто покупает и перепродает российский газ», — резюмировал свою мысль Михеев, указывая на хитрость в санкционной игре Вашингтона в истории с «СП-2», направленную не только против РФ, но и ФРГ.

Ранее сообщалось, что США рассматривают три «фантастических» варианта для спасения экономики Украины от негативных последствий начала работы «Северного потока — 2».