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Тенденцию к повышению ставок по вкладам увидели в Банке России

Экономика
Тенденцию к повышению ставок по вкладам увидели в Банке России
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 13 июня. Рынок кредитных организаций характеризуется стремлением к увеличению ставок по депозитам. К такому мнению пришли в Центробанке РФ.

Ставки по вкладам будут расти, что в дальнейшем сделает финансовый инструмент еще более привлекательным для российских граждан. Соответствующим мнением поделились в Центральном банке после заседания совета директоров.

ТАСС пишет, что инициатива ЦБ по увеличению процентной ставки вместе с ростом доходности облигаций федерального займа приведут к повышению процентов по банковским вкладам.

Чем выше ставка по депозиту, тем интереснее он становится для вкладчика. По этой причине текущий тренд может выполнить дополнительную функцию защиты покупательской способности сбережений, а также повлияет на рост объемов кредитования.

Банк России в ходе совещания совета директоров 11 июня повысил размер ключевой ставки в стране до 5,5% годовых, изменив предыдущую ставку на 0,5 процентного пункта.

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депозит центробанк рф ключевая ставка банковские вклады
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