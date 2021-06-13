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ФАН публикует кадры с места аварии с перевернувшимся автобусом в Ленобласти

  /   Обновлено: 13 июня 2021 18:48
Происшествия
ФАН публикует кадры с места аварии с перевернувшимся автобусом в Ленобласти
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 13 июня. Появились фотографии и видео с места ДТП, произошедшего недалеко от Подпорожья в Ленинградской области. Там перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами.

По данным информированного источника, автобус направлялся из деревни Верхние Мандроги в Санкт-Петербург. В распоряжение нашей редакции попали эксклюзивные кадры с места событий.

ФАН публикует кадры с места аварии с перевернувшимся автобусом в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  / 

По предварительной информации, в результате аварии серьезно пострадала одна женщина, ее госпитализировали в больницу в Лодейном Поле. Остальные пассажиры избежали травм, либо отделались ушибами. Медики осматривают потерпевших.

ФАН публикует кадры с места аварии с перевернувшимся автобусом в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  / 

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По версии правоохранителей, водитель автобуса мог не справиться с управлением из-за дождя, размывшего дорогу. Обстоятельства аварии выясняются.

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дтп петербург авария автобус мандроги
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