Елизавета II готова объявить информационную войну герцогам Сассекским

Лондон, 13 июня. Королева Великобритании Елизавета II подготовила свой двор к информационной войне против принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.

Причиной нового витка конфликта стали споры и слухи вокруг второго ребенка герцогов – Лилибет. Девочку назвали так в честь ее прабабушки Елизаветы II, но это не просто дань уважения. Дело в том, что имя «Лилибет» было домашним именем монархини, к ней так обращались только родственники и самые дорогие люди. Пресса рассказывала, что Герцоги таким образом из-за океана хотел дать понять королеве, что не только уважают ее, но и любят.

Супруги заверили, что все прошло по протоколу. Они спросили разрешение на такой поступок у Елизаветы II, и та согласилась. Правда, британские СМИ вскоре после подобных сообщений стали утверждать ровно противоположное – Гарри и Меган дали имя девочке, и поставили королевский двор перед фактом, что имя ей — Лилибет.

Анонимные источники при дворе сообщили прессе, что королева дала каждому своему сотруднику и члену семьи инструкцию — оспаривать любые проявления неправды в этой связи. Таким образом, Елизавета II впервые за очень долгое время нарушила основополагающий принцип монаршего семейства относительно общения с прессой — «никогда не жалуйся и ничего не объясняй». Подобный шаг можно интерпретировать как начало информационной войны с герцогами Сассекскими.

Ранее Принц Гарри признался, что его первое свидание с Маркл было довольно странным. Паре даже не удалось пообщаться друг с другом привычным способом.