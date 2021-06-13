Детей экстренно вывезли из лагеря «Мечта» по распоряжению Роспотребнадзора

Санкт-Петербург, 13 июня. Роспотребнадзор распорядился в срочном порядке вывезти всех отдыхающих детей из ДОЛ «Мечта» в Приозерском районе Ленобласти.

В город школьников привезли поздно ночью на автобусах без сопровождения взрослых. Родителям о приезде детей сообщили за несколько часов, поэтому не всех смогли забрать домой. После согласования с матерью один ребенок переночевал в социально-реабилитационном центре «Прометей». Утром его забрали родители.

Ранее прокуратура взяла под контроль информацию о противоправных действиях в отношении детей, отдыхающих в детском лагере «Мечта» в Ленобласти. Родители детей забили тревогу из-за отсутствия вожатых и воспитателей.