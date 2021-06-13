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Детей экстренно вывезли из лагеря «Мечта» по распоряжению Роспотребнадзора

Происшествия
Детей экстренно вывезли из лагеря «Мечта» по распоряжению Роспотребнадзора
 /  СУ СКР по Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 июня. Роспотребнадзор распорядился в срочном порядке вывезти всех отдыхающих детей из ДОЛ «Мечта» в Приозерском районе Ленобласти.

В город школьников привезли поздно ночью на автобусах без сопровождения взрослых. Родителям о приезде детей сообщили за несколько часов, поэтому не всех смогли забрать домой. После согласования с матерью один ребенок переночевал в социально-реабилитационном центре «Прометей». Утром его забрали родители.

Ранее прокуратура взяла под контроль информацию о противоправных действиях в отношении детей, отдыхающих в детском лагере «Мечта» в Ленобласти. Родители детей забили тревогу из-за отсутствия вожатых и воспитателей.

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роспотребнадзор ленинградская область детский лагерь
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